In twee dorpen in de Limburgse gemeente Echt-Susteren worden alle bewoners donderdagavond verplicht geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Het gaat om de dorpen Visserweert en Aasterberg, plus inwoners van omliggende laaggelegen delen.

"Zorg dat u zo snel mogelijk uw woning verlaat en overnacht bij familie of vrienden", aldus de gemeente. Het gaat om bewoners van het gele gebied op onderstaande kaart.

Het waterpeil in Maas bereikt in dit gebied naar verwachting morgenmiddag het hoogtepunt. De veiligheidsregio wil voorkomen dat er dan mensen vast komen te zitten.

"Om te zorgen dat er in het te evacueren gebied geen inwoners in achterblijven, gaan toezichthouders van de gemeente langs alle huizen die geëvacueerd moeten worden", aldus de gemeente.

Wie toch in zijn of haar woning blijft, "loopt op eigen risico groot gevaar", aldus de gemeente. "Verlaat daarom ten alle tijde uw woning. De politie en toezichthouders van de gemeente gaan ter plaatsen en waken over de verlaten huizen."

Mensen die niet zelfstandig kunnen evacueren of geen verblijfplaats voor vannacht kunnen regelen kunnen contact opnemen met de gemeente Echt-Susteren. De gemeente regelt een opvanglocatie in sporthal In de Bandert in Echt en indien nodig ook vervoer naar deze locaties.

De gemeente laat ook weten wanneer het gevaar is geweken en alle geëvacueerde inwoners weer mogen terugkeren naar hun eigen woning.