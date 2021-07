Na de extreme regenval van afgelopen dagen kampen Zuid-Limburg, Oost-België en West-Duitsland met flinke overstromingen. Rond 21.00 uur stroomde een recordhoeveelheid water door de Maas. Hieronder een overzicht van de stand van zaken per land.

Limburg: gebieden komen onder water te staan door hoge waterstand

Het zuiden van Limburg is sinds donderdagavond tot rampgebied verklaard. De overstromingen komen doordat het flink heeft geregend in Limburg, maar ook in België en Frankrijk. Daardoor moet de Maas een enorme hoeveelheid water vervoeren.

De wateroverlast bestond woensdag nog vooral uit ondergelopen kelders en straten. In Valkenburg moesten een hospice en een verpleeghuis worden ontruimd en in Hoensbroek dreigde een waterbuffer over te lopen.

De echt grote problemen ontstonden pas donderdag: het vele regenwater kan niet goed worden afgevoerd door de toch al volle rivieren, waardoor veel plaatsen in de provincie kampen met wateroverlast.

155 Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'

Vooral Valkenburg kampt sinds donderdag met veel wateroverlast: het centrum staat onder water, een brug is ingestort en mensen worden geëvacueerd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben de Zuid-Limburgse stad die middag bezocht om de inwoners een hart onder de riem te steken.

Ook in onder meer delen van Roermond en Maastricht worden mensen opgeroepen hun huis te verlaten.

Hoewel de laatste buien donderdagavond het land uit trekken, is de verwachting dat een aantal gebieden in Zuid-Limburg de komende uren onder water komen te staan. Dat komt doordat het waterpeil in de Maas tot recordhoogte is gestegen: er stroomt 3,1 miljoen liter water per seconde doorheen. Daarom worden op verschillende plekken in de provincie mensen opgeroepen hun woning te verlaten. Ook het leger helpt bij de evacuaties.

Op de volgende locaties roepen de veiligheidsregio’s inwoners op hun woning te verlaten of hebben inwoners hun woning al moeten verlaten: De Maastrichtse wijken Heugem en Randwyck

Mensen rond de Hambeek in Roermond

Een aantal straten in de dorpjes Eijsden en Laag-Caestert

De dorpen Maasband, Meers en Berg aan de Maas

In de dorpen Visserweert en Aasterberg (gemeente Echt-Susteren) is evacuatie verplicht

De piek van het extreme hoogwater is nog niet overal bereikt, en de overlast door het hoge waterpeil zou ook nog wel zeker een paar dagen aanhouden.

Hoewel de hoogste waterstand van de Maas vandaag werd verwacht, is de hoogste waterstand nog niet overal bereikt. Veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht bijvoorbeeld dat de hoogwaterpiek vrijdagavond rond 18.00 uur Roermond bereikt. Zondagavond komt het water ook extreem hoog te staan in de Noord-Limburgse gemeente Mook-Middelaar.

Voor zover bekend, zijn in Limburg geen gewonden of doden gevallen door het noodweer.

België: zeker acht doden, evacuaties in Luik

Het noodweer heeft in België zeker acht mensen het leven gekost. Zo werd in het zwaar getroffen Pepinster (provincie Luik) een lichaam gevonden onder een brug die deels was ingestort. In Verviers vielen vijf doden, elders nog twee.

Verder zijn er nog vier vermisten. Een van hen is een 15-jarig meisje dat verdween in een rivier. Drie net geredde mensen raakten te water raakten nadat de brandweerboot waarin ze zaten omsloeg. De brandweerlieden in de boot konden zichzelf in veiligheid brengen.

Inwoners van de Belgische stad Luik die langs de Maas wonen, krijgen het advies om de stad te verlaten of naar hogere verdiepingen van hun huis te gaan. Politievoertuigen met luidsprekers rijden rond om bewoners daar aan te sporen weg te gaan. Toeristen krijgen sowieso het advies de stad te verlaten. Luik ligt ruim 30 kilometer onder Maastricht.

Naar verwachting zal de Maas daar nog 1,5 meter stijgen. De stad heeft nu al problemen met de elektriciteit- en gastoevoer.

In de stad Verviers, ten oosten van Luik, is uit vrees voor plunderingen een avondklok ingevoerd. Inwoners mogen van 21.00 uur tot vrijdag 06.00 uur hun huis niet verlaten zonder goede reden.

Door de flinke waterstromen in Verviers zijn auto's op elkaar terechtgekomen Door de flinke waterstromen in Verviers zijn auto's op elkaar terechtgekomen Foto: AFP

Duitsland: zeker 58 doden, leger haalt mensen van daken

In het westen van Duitsland zijn al zeker 58 mensen om het leven gekomen. ​​De politie van Keulen meldde dat in die regio twintig mensen zijn omgekomen, van wie vijftien in de stad Euskirchen. Ook zijn mensen om het leven gekomen in ondergelopen kelders en verongelukten zeker twee brandweerlieden tijdens reddingsoperaties.

De autoriteiten in deelstaat Rijnland-Palts zeggen dat nog vijftig tot zeventig mensen worden vermist in het rampgebied. Het is nog onduidelijk of zij allemaal het slachtoffer zijn geworden van de watersnood. Het gaat mogelijk ook om mensen die met vakantie zijn en daarom niet thuis waren.

Duitsland heeft ook het leger ingezet: In Noordrijn-Westfalen kwamen al zo’n 200 militairen in actie

In Rijnland-Palts gaat het om zeker zeventig manschappen

Ze maken wegen vrij die zijn geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen

Per helikopter worden mensen opgehaald die een veilig heenkomen zochten op daken

Ook beschikken de militairen over grote voertuigen waarmee ze gemeenten kunnen bereiken die door hoogwater zijn afgesneden van de buitenwereld.

In de Duitse regio Steinbachtalsperre in deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn 4.500 mensen geëvacueerd uit vrees voor doorbraak van een stuwdam. Het gebied ten zuidwesten van Bonn kan daardoor te maken krijgen met een vloedgolf. Een deskundige omschrijft de dam in Duitse media als "zeer instabiel".

In het westen van Duitsland zitten in totaal momenteel zo’n 200.000 huishoudens zonder stroom.

In Stolberg (ook Noordrijn-Westfalen) wordt geplunderd. Bij onder meer een supermarkt en een drogisterij sloegen mensen op de vlucht toen agenten naderden. Eén plunderaar kon in een juwelierszaak worden gearresteerd. Zo’n honderd agenten zijn ter plaatse om verdere plunderingen te voorkomen.