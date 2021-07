In Roermond moeten een groot aantal woningen in de buurt van de monding van de Roer in de Maas ontruimd worden. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord donderdagmiddag tijdens een persconferentie over het hoogwater. De maatregel treft zo'n vijfduizend bewoners.

De veiligheidsregio vraagt mensen in gebieden die ontruimd worden zelf alvast maatregelen te nemen. De meeste mensen zullen volgens Scholten naar kennissen en familie gaan. Voor wie dat geen oplossing is, zoekt de gemeente een alternatieve opvang. "Mensen kunnen nu al weg", zei hij. "Zoek een andere plek."

De ontruimingen zijn volgens bestuurslid Jos Teeuwen van het waterschap Limburg nodig omdat de Maas en Roer vrijdagmiddag tegelijkertijd hun hoogste piek bereiken. Dat betekent dat de Roer het water niet kwijt kan in de Maas en fors overstroomt.

"Dit is een ongekende situatie", zei Scholten. "We hebben nog nooit meegemaakt dat zoveel water door de Maas wordt afgevoerd. Dat vraagt alertheid." Ook de Roer is nooit eerder zo hoog geweest. Hij sluit niet uit dat ook elders geëvacueerd zal moeten worden.

Er wordt donderdagavond volgens hem een afvoer van de Maas verwacht van maar liefst 3.700 kuub. Bij de overstroming van de Maas in 1993 en tijdens de bijna-watersnoodramp van 1995 lag die afvoer bijna 1.000 kuub lager.

Stroomafwaarts worden geen problemen verwacht

Waterschap Aa en Maas in Den Bosch verwacht in het Brabantse werkgebied geen grote problemen met de Maas-watergolf die eraan komt. De Maas in Brabant kan veel meer water aan dan de hoogste afvoerpiek die donderdag wordt verwacht, aldus het schap. Het Maaswater bereikt Brabant in het weekend.

Limburg heeft te kampen met heel veel regen in combinatie met een extreem hoge afvoer van de Maas vanuit België en Frankrijk. In Brabant zorgt de regen niet voor grote problemen, zegt het waterschap, en naar verwachting gebeurt dat de komende dagen ook niet. Als de Maaswatergolf Brabant bereikt, is het mooi weer geworden.

Het waterschap heeft wel maatregelen genomen om wateroverlast door de regen en het hoge water te voorkomen. Zo zijn of worden twintig sluizen die afwateren op de Maas gesloten. Alle werkzaamheden op en langs de Maasdijken zijn stilgelegd en stuwen worden laag gezet. Het schap inspecteert de waterkeringen extra op eventuele beschadigingen.