Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg komt een aantal gebieden in Zuid-Limburg in de nacht van donderdag op vrijdag onder water te staan. De veiligheidsregio roept de inwoners van Maasband, Meers, Urmond, Berg aan de Maas daarom op om hun woningen te verlaten. Ook delen van Maastricht, Eijsden en Laag Caestert moeten worden geëvacueerd. Eerder deden de gemeente Echt-Susteren en de Veiligheidsregio Limburg-Noord vergelijkbare oproepen.

In Maastricht gaat het om zo'n 10.000 inwoners van de wijken Heugem en Randwyck, terwijl de oproep om te vertrekken zich in Eijsden en Laag Caestert beperkt tot een aantal straten.

De gemeente Maastricht verwacht dat het water van de Maas rond 3.00 uur vrijdagochtend vroeg over de kades gaat bij Randwyck en Heugem. Daardoor komen straten onder water te staan en loopt het water woningen binnen.

Inwoners wordt gevraagd onderdak te zoeken bij familie of vrienden. Tevens is er op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een lijst met opvanglocaties gepubliceerd, voor het geval mensen bij niemand anders terechtkunnen. Voor hulp bij de evacuatie kunnen inwoners aankloppen bij de gemeente, schrijft de veiligheidsregio.

"De scenario's veranderden vandaag in sneltreinvaart en werden steeds heftiger. Er is nog tijd, maar het is zaak om nu te handelen", aldus Hans Verheijen, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Inwoners Roosteren en omliggende dorpen moeten huizen uit

Eerder op de dag deed de gemeente Echt-Susteren een dringend beroep op inwoners van dorpen en buurten tussen de Maas en het Julianakanaal om hun woningen te verlaten. Het gaat om inwoners van Illikhoven, Visserweert, Aasterberg, Kokkelert en Roosteren.

"Als u in bovengenoemde dorpen woont, loopt u het risico dat uw woning onder water komt te staan", aldus de gemeente. "Zorg er daarom voor uw eigen veiligheid voor dat u vanavond, vannacht en een groot deel van morgen verblijft in een ander onderkomen bij vrienden of familie. Het dringende advies is duidelijk: bereid u voor op evacuatie."

"Het verzoek aan de inwoners van Roosteren en omstreken om hun woningen te verlaten is een dringend advies. Vanavond om 20.30 uur wordt dit dringende advies opnieuw onder de loep genomen en wordt besloten of dit advies wordt omgezet in een officieel bevel tot evacuatie."

Vijfduizend mensen moeten Roermond verlaten

In Roermond moeten een groot aantal woningen in de buurt van de monding van de Roer in de Maas ontruimd worden. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord donderdagmiddag tijdens een persconferentie over het hoogwater. De maatregel daar treft zo'n vijfduizend bewoners.

De veiligheidsregio vraagt mensen in gebieden die ontruimd worden zelf alvast maatregelen te nemen. De meeste mensen zullen volgens Scholten naar kennissen en familie gaan. Voor wie dat geen oplossing is, zoekt de gemeente een alternatieve opvang. "Mensen kunnen nu al weg", zei hij. "Zoek een andere plek."

De ontruimingen zijn volgens bestuurslid Jos Teeuwen van het waterschap Limburg nodig omdat de Maas en Roer vrijdagmiddag tegelijkertijd hun hoogste piek bereiken. Dat betekent dat de Roer het water niet kwijt kan in de Maas en fors overstroomt.

Stroomafwaarts worden geen problemen verwacht

Waterschap Aa en Maas in Den Bosch verwacht in het Brabantse werkgebied geen grote problemen met de Maas-watergolf die eraan komt. De Maas in Brabant kan veel meer water aan dan de hoogste afvoerpiek die donderdag wordt verwacht, aldus het schap. Het Maaswater bereikt Brabant in het weekend.

Limburg heeft te kampen met heel veel regen in combinatie met een extreem hoge afvoer van de Maas vanuit België en Frankrijk. In Brabant zorgt de regen niet voor grote problemen, zegt het waterschap, en naar verwachting gebeurt dat de komende dagen ook niet. Als de Maaswatergolf Brabant bereikt, is het mooi weer geworden.

Het waterschap heeft wel maatregelen genomen om wateroverlast door de regen en het hoge water te voorkomen. Zo zijn of worden twintig sluizen die afwateren op de Maas gesloten. Alle werkzaamheden op en langs de Maasdijken zijn stilgelegd en stuwen worden laag gezet. Het schap inspecteert de waterkeringen extra op eventuele beschadigingen.