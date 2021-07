Ondergelopen straten, modderstromen en evacuaties: de hevige regenval in Zuid-Limburg leidt tot grote problemen. Dit is wat we weten over de wateroverlast in de provincie.

In Limburg valt deze dagen een recordhoeveelheid regen uit de lucht. Lokaal tot wel 150 millimeter, waarschuwde het KNMI maandag. Dat is meer dan de 80 millimeter aan neerslag die gemiddeld naar beneden komt in de hele maand juli.

Het is niet de eerste keer deze maand dat Limburg te maken krijgt met hevige regenval. Twee weken geleden had Zuid-Limburg ook al te kampen met overstromingen als gevolg van zware buien. Onder meer straten in Kerkrade, Landgraaf en Eygelshoven liepen toen onder.

Begin deze week had met name het zuiden van Limburg hinder van zware stortbuien. Er liepen dinsdag kelders onder en er kwamen putdeksels naar boven. Er viel in de avond op sommige plekken tussen de 25 en 80 millimeter neerslag.

Het KNMI gaf woensdag voor het eerst in de geschiedenis code rood af vanwege hevige regenval. In Valkenburg moesten onder meer een hospice en een verpleeghuis worden ontruimd vanwege de hoge waterstand. Door de zware regenval dreigde daarbij de waterbuffer De Dem in Hoensbroek (gemeente Heerlen) over te lopen. Het Rode Kruis stuurde veldbedden naar onder meer Gulpen-Wittem, Simpelveld en Valkenburg.

In Limburg wordt nog steeds hard gewerkt om de enorme overlast het hoofd te bieden die de hevige regenval van woensdagavond en -nacht heeft veroorzaakt. In de middag en avond verwacht het KNMI nog 10 tot 20 millimeter regen in Limburg, wat samen met het stijgende rivierwater voor nog meer overlast zal zorgen.

Vooral in Valkenburg zijn donderdag grote problemen. Het centrum staat onder water, een brug is ingestort en mensen worden geëvacueerd uit hun huizen. De burgemeester heeft de Mobiele Eenheid (ME) daarnaast de opdracht gegeven om ramptoeristen te weren uit het overstroomde heuvellandstadje. "Wij krijgen meldingen van hotels dat ze gebeld worden door mensen die een kamer willen om te komen kijken", aldus burgemeester Daan Prevoo in een toelichting tegen de Limburgse zender L1.

De rivier de Maas bereikt donderdagavond zelf een recordhoogte, met standen van meer dan 5 meter boven normaal. Een groot deel van de neerslag die in Limburg en de Ardennen is gevallen komt nu in de rivier terecht. Het is veruit de hoogste zomerstand in ten minste honderd jaar, en volgens verwachting worden zelfs de winterrecords van 1993 en 1995 verbroken, toen in het Nederlandse rivierengebied een watersnood dreigde. Campings rondom de Maas, zoals bij Wessem en Roermond, worden ontruimd en vee moet uit de wei.

Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland kreeg de afgelopen dagen te maken met noodweer. De hevige regenval kostte in de buurlanden al tientallen mensen het leven en raakten meerdere mensen vermist. Er zijn onder meer huizen ingestort, scholen gesloten en ook in België en Duitsland is het leger ingezet om te helpen bij evacuaties.

De hevige buien passen volgens het KNMI in een patroon. Zomerse stortbuien zijn in Nederland in aantal al ongeveer verdubbeld. Klimaatverandering speelt een rol, zeggen wetenschappers. Dat is een beetje paradoxaal: Nederland heeft net drie droge zomers op rij gehad en ook die droogten worden in verband gebracht met klimaatverandering. Droogte en extreme neerslag kunnen naast elkaar toenemen.