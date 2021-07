Het demissionaire kabinet heeft het overstromingsgebied in Zuid-Limburg donderdagavond uitgeroepen tot rampgebied. Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt. Op die manier kan de overheid sneller en meer hulp bieden aan het getroffen gebied. Bovendien kunnen mensen met schade die door de verzekering niet wordt gedekt, bij de overheid aankloppen voor compensatie.

De Tweede Kamerfracties van CDA en GroenLinks wilden dat het overstromingsgebied in Zuid-Limburg wordt uitgeroepen tot rampgebied. De twee partijen stelden daarover donderdag spoedvragen aan het kabinet.

Rutte gaat vrijdag naar het getroffen gebied. Hij gaat daar kijken "in streken waar het komende dagen spannend wordt". Het water in de Maas bereikt naar verwachting morgen de hoogste stand in 200 jaar.



Eerder op donderdag bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de provincie. Zij deden Valkenburg aan en staken de bewoners van de Zuid-Limburgse stad een hart onder de riem.