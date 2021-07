Waterstand van de Maas is over hoogste punt heen

In Zuid-Limburg is de waterstand in de Maas over het hoogste punt heen. Vrijdagmorgen vroeg bereikte de regenrivier een stand van ruim 3.300 kubieke meter per seconde, een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat donderdag al waarschuwde. Het waterpeil van de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) zakt nu snel. Rijkswaterstaat verwacht dat het niveau zondag onder de 2.000 kubieke meter per seconde zal liggen.



Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. Wel moet de rivier nog een grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk afvoeren. De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie.



Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo, zondagmorgen passeert het hoge water in de Maas de grens tussen Limburg en Gelderland en later op zondag stroomt de hoogwaterpiek langs Den Bosch. Onderweg vloeit rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regen ook grotendeels vol. De Maas treedt op veel plekken buiten de oevers, maar door de regen staat het grondwater hoog en kan het rivierwater niet wegzakken.