Vrijwel alle geëvacueerden in Venlo mogen per direct naar huis

Deel Well geëvacueerd vanwege stijgende water

Een onbekend aantal inwoners van het dorp Well in Noord-Limburg is zaterdagavond geëvacueerd. De evacuatie is nodig omdat het Maaswater hoger stijgt dan voorzien, zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagavond. Ook de kwaliteit van de dijken in Well voldoet niet.



Bij zeker één dijk in het dorp zou water doorsijpelen, meldt omroep L1. Volgens de veiligheidsregio worden de dijken de hele nacht bewaakt door de brandweer en het Waterschap Limburg.



Het gevaar van overstromingen in het noorden van de provincie blijft zeker tot en met maandag bestaan. Pas als de hoogwatergolf de provincie uit is, wordt dat gevaar minder. Vrijdag en eerder zaterdag vonden al evacuaties plaats op zeventien andere plaatsen in Midden- en Noord Limburg. Hoeveel mensen in Well (gemeente Bergen) hun woningen uit moeten, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen.