Test- en priklocatie in Maastricht is dicht vanwege hoogwater, net als Limburgs provinciehuis

De test- en vaccinatielocatie bij het MECC in Maastricht is donderdag gesloten wegens de wateroverlast. Ook vrijdag blijft de ruimte dicht, alle afspraken zijn geannuleerd, laat de GGD Zuid-Limburg weten. Het is nog niet duidelijk of de locatie op zaterdag weer open kan gaan.



De GGD neemt contact op met mensen die een afspraak hadden om te worden gevaccineerd tegen COVID-19. Mensen die zich wilden laten testen, kunnen zelf bellen om een nieuwe afspraak te maken. De overige teststraten en prikplekken in het zuiden van Limburg blijven open en zijn bereikbaar.



Ook het gouvernement in Maastricht is donderdagmiddag per direct gesloten. Het gouvernementsgebouw, zoals het provinciehuis in Limburg wordt genoemd, staat op een eilandje in de Maas In de Limburgse hoofdstad. De provincie vindt het risico op wateroverlast te groot.