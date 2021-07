Evacuaties in alle Maasgemeenten in Noord- en Midden-Limburg

In alle gemeenten aan de Maas in Noord- en Midden-Limburg vinden evacuaties plaats. Meestal gaat het hierbij om straten of wijken, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord op rampenzender L1.



Ruim tienduizend mensen worden vrijdagavond geëvacueerd in de gemeente Venlo. Het gaat daarbij volgens een woordvoerder van de gemeente om 10.700 bewoners van 4.746 woningen. Het gaat met name om de laaggelegen delen van dorpen langs de Maas, zoals Arcen, Lomm, Velden, een gebied in Venlo zelf, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick, zo maakte de gemeente vrijdagmiddag bekend. Mensen die niet terechtkunnen bij familie of kennissen worden opgevangen in buurtcentra en andere openbare gebouwen.



De evacuaties gaan om 18.00 uur beginnen. Dat is eerder dan gepland omdat het water sneller stijgt dan verwacht, en omdat de gemeente niet wil dat mensen 's nachts het huis uit moeten. De piek van het hoogwater van de Maas bereikte vandaag om 15.00 uur Roermond. De Maas had daar op dat moment een hoogte van 20,7 meter boven NAP. Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 3.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.



De veiligheidsregio roept inwoners van de Maasgemeenten op om de website van de eigen gemeente in de gaten te houden. Daarop wordt bekendgemaakt welke maatregelen er genomen worden en wie er tijdelijk weg moeten. De woordvoerder zei verder dat alle coronatestlocaties van de GGD in het getroffen gebied openblijven. Wel kan het zijn dat toegangswegen onder water staan en er omleidingen zijn.



In Zuid-Limburg daalt het waterpeil van de Maas. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg zei vrijdag dat het project Grensmaas heeft gewerkt. Dat is de beveiliging van de Maas in Zuid-Limburg tegen overstromingen. Het Grensmaasproject volgde op de watersnood van 1993 en 1995, waarbij grote gebieden in Limburg overstroomden. Sindsdien zijn niet alleen dijken versterkt, maar kreeg de Maas met name door ontgrindingen meer ruimte om te overstromen zonder daarbij schade aan de richten.