Opbrengst Giro 777 stijgt naar 5 miljoen

België gaat gericht zoeken naar lichamen slachtoffers

De Belgische autoriteiten beginnen maandag met het gericht zoeken naar lichamen van slachtoffers die door de watersnoodramp om het leven zijn gekomen. "Daar moeten we eerlijk in zijn", zei Alain Remue zondagavond in het VRT-journaal. Volgens de chef van de Cel Vermiste Personen, onderdeel van de federale politie, wordt dat een ongekende opgave gezien de omvang van het gebied.



"Overal waar water is geweest, daar zijn wij in geïnteresseerd. Dat is een immens gebied. Het gaat niet over een gemeente, maar over de provincie Luik, en ook wel Namen en een stuk Luxemburg. Dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt", aldus Remue.



Het aantal bevestigde overlijdens door de overstromingen in België is volgens het crisiscentrum nu 31. Daarnaast staan er nog 163 personen te boek als "vermoedelijk vermist of onbereikbaar". Die lijst is mogelijk korter door dubbeltellingen of omdat mensen wel in veiligheid zijn maar dat nog niet hebben kunnen laten weten. Als dat te lang uitblijft, moet het ergste worden gevreesd.