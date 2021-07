Hoogwaterpiek verlaat Limburg maandagochtend

De hoogwatergolf in de Maas verlaat Limburg maandagochtend, verwacht Rijkswaterstaat. De piek bereikt zaterdagmiddag Belfeld en Venlo en zondagochtend de gemeente Mook en Middelaar, op de grens van Limburg en Gelderland. De gemeente Mook en Middelaar heeft een noodverordening ingesteld en dreigt met boetes voor mensen die in gebieden komen waar ze niets te zoeken hebben.



De waterstand in de Maas bij Sint Pieter in Maastricht is sinds donderdagavond dalend. Donderdagavond bereikte de rivier de hoogste stand met een afvoer van 3.260 kubieke meter per seconde. Dat was de hoogste stand die de rivier ooit heeft bereikt sinds in 1911 met metingen is begonnen. Zondag zal de afvoer bij Sint Pieter volgens Rijkswaterstaat al gedaald zijn tot onder de 1.500 kubieke meter per seconde.



Het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat denkt dat het de komende week droog blijft in Limburg. Volgend weekend kan het weer gaan regenen, maar pas vanaf 27 juli worden grotere hoeveelheden regen voorzien en valt er 30 tot 50 millimeter water. Dat levert naar verwachting geen nieuwe problemen op, want ook de afvoer van regenwater uit België en Frankrijk is aan het dalen.