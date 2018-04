'Terugdraaien verhuizing mariniers naar Zeeland kost tientallen miljoenen'

Steeds meer mariniers vertrekken daarom bij het korps. ''Helaas blijkt dat de ongeplande uitstroom stijgt”, schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. Toen in 2012 werd besloten tot de verhuizing was rekening gehouden met een dip in het personeelsbestand. Maar Visser tekent hierbij aan dat "de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers nu groter is dan in 2012 was voorzien”.

Er wordt gesproken met drie consortia over de bouw van de kazerne. Als de verhuizing nu wordt afgebroken, moeten zij een vergoeding krijgen, aldus de bewindsvrouw. Ook de provincie Zeeland en gemeente Vlissingen zullen geld willen zien. Bovendien heeft Defensie zelf al veel kosten gemaakt.

De verhuizing kan nog wel worden teruggedraaid. Volgens Visser is de gunning in het aanbestedingsproces, gepland voor eind juli 2019 het "point of no return". Begin 2022 moet de nieuwe kazerne de deuren openen.

Er is al lang veel verzet tegen de verhuizing. Deze week schreef de bevelhebber van de mariniers, brigadegeneraal Jeff Mac Mootry, in het mariniersblad QPO niet blij te zijn met de verhuizing. Hij heeft grote zorgen over de leegloop. Defensie onderzoekt momenteel of die te maken heeft met de verhuizing.

