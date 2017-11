Interview districtschef Zeeland: 'Hulp burger buitengewoon effectief'

De politie werkt op allerlei manieren aan preventie en volgens Weydema is te merken dat burgers alerter zijn op vreemde situaties.

Om de veiligheid in Zeeland in beeld te brengen houdt de politie onder meer cijfers van het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen bij.

In 2013 piekte het aantal woninginbraken zo dat de politie de bestrijding hiervan een prioriteit maakte, aldus Weydema. "Het aantal woninginbraken is toen enorm gedaald en nu al bijna drie jaar lang stabiel."

Daling

Wat deze daling precies veroorzaakt heeft, vindt Weydema moeilijk te zeggen, maar hij denkt dat de acties van de politie om inbraken te voorkomen zijn vruchten afwerpen. Agenten zijn alert op inbraken tijdens controles, maar houden bijvoorbeeld ook wittevoetjesacties.

Samen met buurtbewoners maken agenten een ronde door een wijk en attenderen huiseigenaren op inbraakgevoelige situaties, zoals open ramen en niet afgesloten deuren. Zijn bewoners niet thuis, dan laten de agenten een wit voetje achter, met de boodschap dat die voetafdruk van een inbreker had kunnen zijn.

"Door preventie zien mensen wat de politie doet en ze worden zelf ook alerter."

Effectief

Tot en met oktober dit jaar waren er zes overvallen in Zeeland, tegenover veertien in 2016 en 33 straatroven tegenover 25 in 2016. Weydema noemt deze aantallen beheersbaar. Volgens de politiechef is te merken dat burgers beter in de gaten houden wat er in de buurt gebeurt en vaker de politie bellen bij verdachte situaties.

"De koppeling met de burgers is buitengewoon effectief", zegt hij. De politie bedankt deze inwoners met bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten voor Zeeuwen die hebben geholpen om een verdachte aan te houden. "We zijn blij met de ogen en oren van de burgers, want we kunnen niet overal tegelijk zijn."

Digitaal

Weydema stelt dat de criminaliteit zich meer van de fysieke naar de digitale wereld verplaatst. De strafbare feiten in de digitale wereld, zoals sociale media, worden bestreden door gespecialiseerde agenten.