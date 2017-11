Delta begint in Ritthem met vernieuwen netwerk

Delta is maandag in Ritthem begonnen met het plaatsen van apparatuur voor het Next Generation Netwerk.

Volgens de provider wordt het internet met de nieuwe apparatuur en uitbreiding van de capaciteit stabieler en betrouwbaarder, ontstaat er meer ruimte in het netwerk en kunnen op termijn hogere internetsnelheden tot één gigabit worden gerealiseerd.

Op 15.000 locaties in de steden, dorpen en wijken in de hele provincie wordt de nieuwste apparatuur geplaatst. Het project neemt enkele jaren in beslag.

Geen signaal

Op locaties waar deze apparatuur wordt geplaatst, is er steeds één of een paar uur op één of twee dagen geen signaal. Internet, de vaste telefoon, televisie en radio zijn dan niet beschikbaar. De klanten in buurten waar wordt gewerkt worden vooraf geïnformeerd via een flyer en een e-mail.