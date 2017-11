Opknapbeurt voor historische duiker in Meliskerke

"Wij vinden niet alleen vernieuwing, maar ook behoud van de Zeeuwse historie belangrijk", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars.

Deze maand is er daarom niet alleen met de restauratie van de duiker in Meliskerke begonnen, maar ook met het opknappen van een duiker in Poortvliet. Kosten zijn bij elkaar 27.000 euro. Het werk moet dit jaar nog klaar zijn.

De duiker in Meliskerke is bijzonder vanwege de decoratieve elementen. Hij heeft ezelsruggen en decoratieve, stalen balustraden. De duiker, die is gebouwd tussen 1926 en 1949, doet dienst als een brug voor de begraafplaats.

Objecten

Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de cultuurhistorische eigendommen van het waterschap in Zeeland. Er zijn 350 objecten onderzocht. "Uit deze lijst hebben we dertien objecten geselecteerd. Afhankelijk van beschikbaar budget en eventuele subsidies wordt een aantal van deze cultuurhistorische objecten, verspreid over Zeeland, de komende jaren gerestaureerd", aldus Poppelaars.

Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar. Dit is niet genoeg voor de restauratie van alle dertien waterkunstwerken. het waterschap zoekt subsidies om dat alsnog mogelijk te maken.