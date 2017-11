Tiener mishandeld op verjaardagsfeestje Middelburg

De jongens werd de toegang tot de woning aan de Jodengang geweigerd. Een van hen was het hier niet mee eens en haalde uit naar het slachtoffer. Hierbij sloeg hij enkele tanden uit haar mond, maakt de politie donderdag bekend.

De ouders van de tiener, van wie de leeftijd door de politie in verband met mogelijke herkenning achtergehouden wordt, hebben haar naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan van zware mishandeling.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft de groep die buiten de woning stond, weggestuurd. Op dat moment was nog niet bekend dat het meisje mishandeld was.

Vernielingen

Later die avond moesten de agenten weer richting de woning. De jarige bewoonster had namelijk ontdekt dat er verschillende vernielingen waren gepleegd in haar huis. Dit is door andere personen gedaan, omdat de groep ongenode gasten nooit de woning binnen is gekomen.

De politie is zowel op zoek naar getuigen van de mishandeling als de vernielingen.