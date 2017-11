College Vlissingen wil merendeel accommodaties afstoten

Het bureau stelt dat Vlissingen veel versnipperde en niet optimaal gebruikte voorzieningen heeft. Ze adviseert er acht te behouden en vier nieuwe, centraal gelegen multifunctionele accommodaties te bouwen. "Iedere wijk behoudt een accommodatie", zegt de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder.

Een gemeente is geen vastgoedeigenaar, maar in de loop der jaren heeft Vlissingen vele panden aangekocht. Zo bezit Vlissingen woningen, woonwagens en twee molens. "Dat is door uiteenlopende redenen historisch zo ontstaan, bijvoorbeeld door strategische aankopen", legt Stroosnijder uit.

Bezuinigen

Vlissingen moet anderhalf miljoen euro bezuinigen en daarvan is 600.000 euro al gerealiseerd. Om het doel te halen nam het onderzoeksbureau niet alleen de sportaccommodaties onder de loep, maar alle gemeentelijke accommodaties, ook die voor cultuur, welzijn en onderwijs.

Newae stelt voor acht accommodaties te behouden: de sportparken Vrijburg, Bonedijke en Irislaan in Vlissingen, de Combinatie in Vlissingen, sporthal de Belt, het Kroonjuweel en sportpark Souburg in Oost-Souburg en sportpark Ritthem.

Ander eigendom, zoals ‘t Spui en muZEEum moet de gemeente verkopen. "Als bijvoorbeeld het muZEEum zelf eigenaar wordt van het pand, heeft ze ook meer invloed op het gebruik", vindt de wethouder.

Nieuwbouw

Het college voorziet nieuwbouw op vier locaties: Weyevliet, Scheldekwartier, Oost-Souburg en Paauwenburg. Die laatste is een optie voor de lange termijn, maar er lopen al onderzoeken voor Oost-Souburg (bewegingsonderwijsaccommodatie in de Braamstraat) en het Scheldekwartier (realisatie brede school).

Een multifunctionele accommodatie voor scholen en verenigingen in Weyevliet vervangt sporthal Baskensburg. Die verouderde voorziening willen b&w afstoten, omdat de hal veel leeg staat.

De Vlissingse gemeenteraad bespreekt het onderzoeksrapport op donderdag 23 november.

Besluit

"Newae heeft ook met verenigingen gesproken en dat blijven wij ook doen", vertelt Stroosnijder. "Het accommodatieaanbod omvormen is een lang proces. We besluiten samen met alle partijen per accommodatie wat ermee gebeurt."

Het college wil tot en met 2022 ieder jaar een selectie accommodaties aanpakken. In het voorjaar hopen b&w een actieplan voor 2018 en 2019 te hebben.