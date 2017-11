Plan voor parkeerterrein achter gemeentehuis Domburg

Dit compenseert de parkeerplaatsen die wegvallen tegenover het gemeentehuis door nieuwbouw van de supermarkt en de verdwenen speelvoorziening door woningbouw bij de Singel. Om het parkeerterrein voor het hoogseizoen klaar te hebben, wil het college de vergunningprocedure versnellen.

Met de bouw van de nieuwe supermarkt aan de Traverse, tegenover het gemeentehuis van Veere, vervallen ongeveer 126 parkeerplaatsen.

Daarom willen b&w achter het gemeentehuis een nieuwe parkeerplaats inrichten met tweehonderd parkeervakken, waaronder enkele plaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Die zijn straks te bereiken via de Traverse en het huidige parkeerterrein naast het gemeentehuis. Deze grond heeft de gemeente Veere eerder dit jaar gekocht.

Ernaast komt een pumptrackbaan en trapveldje voor de jeugd, ter compensatie van de speelvoorzieningen die moesten plaatsmaken voor de aanleg van de woonwijk bij de Singel. “We hebben in overleg met de stadsraad Domburg gekozen voor de pumptrackbaan en het trapveld”, vertelt Melse.

Betaald

Het college wil het nieuwe parkeerterrein zo aanleggen dat het in de winter als ijsbaan kan fungeren. "Deze parkeervoorziening is vooral nodig in het hoogseizoen, vanaf Pasen. Er is genoeg parkeercapaciteit op andere plaatsen om het terrein achter het gemeentehuis te gebruiken als ijsbaan als het vriest."

De huidige ijsbaan is volgens Melse niet helemaal vlak, waardoor het langer moet vriezen voordat je kunt schaatsen. De nieuwe ijsbaan kun je sneller gebruiken.”

Hoewel Veere het parkeerbeleid voert van ‘gratis aan de rand, betaald aan de waterkant’ is het denkbaar dat het nieuwe terrein een betaalde parkeervoorziening wordt, zegt de wethouder.

Hierover besluit de gemeente pas bij de parkeerevaluatie volgend jaar. Dan is er een beter beeld van het gedrag van parkeerders bij de nieuwe supermarkt en de resultaten van het parkeerverwijssysteem. “Ik ga ervan uit dat parkeren bij de nieuwe supermarkt gratis is, maar het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat strandgangers hier de hele dag hun auto zetten.”

Versneld

De aanleg van het parkeerterrein kost ruim 700.000 euro en de pumptrackbaan met trapveldje bijna 50.000 euro. De gemeenteraad moet de investeringen nog goedkeuren. De raad bespreekt de plannen op 27 november en besluit er op 14 december over. Daarna moet onder meer de bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

Om ervoor te zorgen dat het parkeerterrein klaar is voor het nieuwe toeristenseizoen, wil het college de vergunningsprocedure versnellen. “Dat kan bij zaken van algemeen belang. En genoeg parkeerplaatsen in het hoogseizoen is van algemeen belang.” Er blijft de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.