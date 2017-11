Uitleenpunt bibliotheek voor Oost-Souburg volgende week open

Bij de opening, vanaf 14.00 uur, lezen kinderen van de Souburgse basisschool Burcht Rietheim voor aan de bewoners van het zorgcentrum. Om 16.00 uur volgt de officiële openingshandeling met de Vlissingse wethouder Josephine Elliott en directeur Jan de Graaf van WVO Zorg.

In het uitleenpunt is een collectie beschikbaar van 1.500 boeken voor volwassenen. Er werkt geen bibliotheekpersoneel in het uitleenpunt. Er is zelfbedieningsapparatuur aanwezig, zodat leden zelf boeken kunnen lenen en inleveren.



Drie dagdelen per week is er ondersteuning van vrijwilligers bij de boekenuitleen. Wie boeken leent van een andere bibliotheek, kan die inleveren via de boekenbus in het uitleenpunt. Boeken van andere bibliotheken afhalen is niet mogelijk.

Het nieuwe punt is op dinsdag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur open en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.