Het verpleeghuis is in twee decennia uitgegroeid tot een zorgorganisatie met acht locaties. Dit jaar is de renovatie van ‘t Gasthuis in Middelburg afgerond. Elke cliënt heeft een eigen kamer met sanitair.

Tussen 10.00 uur en 15.30 uur is iedereen welkom. Er is een markt, er worden workshops gegeven en om 14.00 uur is er een officieel moment met burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg en bestuurder Gabrielle Davits van SVRZ.