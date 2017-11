Rens Reijnierse wil niet meer bij PvdA horen

“Er heerst een afrekenmentaliteit waarbij mensen niet te kans krijgen zich te verweren”, vertelt Reijnierse (59). “Ik wil daar niet meer bijhoren.”

De Vlissinger stelt zich al langer te storen aan de manier waarop de PvdA mensen behandelt en zegt daardoor ‘vervreemd’ te zijn van de partij.

Hoe de PvdA met partijleider Diederik Samsom ‘afrekende’ nadat hij de lijsttrekkersverkiezing had verloren van Lodewijk Asscher, was voor Reijnierse de spreekwoordelijke druppel. “Wat je ook van Samsom vindt, hij verdiende het niet om zo weg te moeten.”

De PvdA liep landelijk terug in zetelaantal en daarvoor moest Samsom in de ogen van Reijnierse sneuvelen. “Hij kreeg daarvan de schuld, maar er zijn zoveel redenen voor het teruggelopen zetelaantal. Daarvoor zijn we allemaal verantwoordelijk.”

Onafhankelijk

Reijnierse zegt zelf ook niet altijd netjes behandeld te zijn. De geboren en getogen Vlissinger kwam na jaren buiten Zeeland gewoond en gewerkt te hebben in 2000 terug in de havenstad en werd in 2003 benaderd door PvdA Vlissingen. “Twee weken later was ik voorzitter.”

Die functie bekleedde hij van 2003 tot 2005. “In 2006 wilde ik graag in de raad, maar dat is door een groepje leden tegengehouden. Ze vonden dat ik te onafhankelijk was, nog niet lang genoeg in Vlissingen woonde.” In 2010 werd Reijnierse lijsttrekker. “Ze konden niet meer om mij heen. Maar in 2014 mocht ik weer opdonderen en werd ik op plaats zeven gezet.”



Na het vertrek van Barend de Lange kwam Reijnierse eind 2015 weer in de raad.

Voorkeursstemmen

Het valt Reijnierse naar eigen zeggen zwaar de PvdA te verlaten, maar praten over zijn bezwaren heeft niet geholpen. “Ik kan prima overweg met mijn fractiegenoten, maar er zijn een paar leden die ik echt niet meer wil zien.”

Reijnierse blijft raadslid tot de verkiezingen in maart. “Ik ben met voorkeurstemmen gekozen en vertegenwoordig burgers die op mij persoonlijk hebben gestemd, onafhankelijk van, en vaak zelfs ondanks, de PvdA.” Daarbij vindt Reijnierse de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen te kort voor zinnige vervanging.

Het Vlissingse partijbestuur betreurt het vertrek van Reijnierse, reageert secretaris Ronald den Broeder. “Zijn argumentatie over vervreemding kunnen wij niet plaatsen. De verhoudingen binnen de afdeling en fractie zijn altijd goed geweest.” De lijsttrekkersverkiezing is volgens de democratische regels verlopen, aldus Den Broeder. "Alle leden konden hun stem uitbrengen. Dit heeft niets te maken met omgaan met mensen.”

Den Broeder noemt het in strijd met het PvdA-reglement dat Reijnierse zijn raadszetel wil behouden tot de verkiezingen. “De PvdA komt hierop nog terug.”