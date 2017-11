ADRZ stijgt voor derde jaar op rij in Ziekenhuis Top 100

Het is het derde jaar op rij dat het Zeeuwse ziekenhuis stijgt. Twee jaar geleden eindigde het op plaats 69 en vorig jaar stond het 46e, zo is te lezen in de AD Ziekenhuis top 100.

Voorzitter van de raad van bestuur Claudia Brandenburg is blij. "We werken hard aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg", zegt zij. "Elke dag doen alle medewerkers hun best om te voldoen aan de wensen en behoeften van patiënten en bezoekers. We zien scores op veel gebieden stijgen."

Patiënten

Brandenburg wijst op de 8,0 die het ziekenhuis onlangs van patiënten kreeg in een onderzoek onder 900 patiënten. In het tweede kwartaal van 2016 was dat nog een 7,2.

Vooral in categorieën als 'algemene tevredenheid' en 'tijd en aandacht van specialist' scoort het ADRZ goed. Verbeteringen zijn volgens de patiënten mogelijk op het gebied van het maken van afspraken en het parkeerbeleid.

Ranglijst

Het beste ziekenhuis van Nederland is het Ricas Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De laatste op de lijst is het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Voor de ranglijst wordt gebruikt gemaakt van 36 criteria. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken.