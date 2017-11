Onderzoek naar vloer De Combinatie maandag van start

Een paar gebruikers van de kleine cirkel van De Combinatie moeten vrijdag hun ruimten leeg maken.

Met bassins, die gevuld worden met water, wordt gekeken hoeveel de vloer kan hebben. Om risico's uit te sluiten wordt de vloer ondersteund met schroefstempels, die de draagkracht kunnen overnemen.

De kleine cirkel van het multifunctionele gebouw is zaterdag gesloten uit voorzorg. In de kleine cirkel zijn instellingen en organisaties gevestigd als Kinderopvang Walcheren, Maatschappelijk Werk Walcheren en Porthos. Zij mogen het gebouw niet in zolang het onderzoek duurt.

De grote cirkel waar de appartementen en de drie scholen in zijn gevestigd is op een andere manier gebouwd. Dit deel is gewoon open.

Eindhoven

Uit onderzoek bleek eerder dat het op dezelfde manier is gebouwd als de parkeergarage bij het vliegveld in Eindhoven, die eerder dit jaar deels is ingestort als gevolg van een bouwfout.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg gemeenten om te inventariseren of er op hun grondgebied gebouwen staan met dezelfde constructies als de ingestorte parkeergarage.