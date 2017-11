Boek gepresenteerd over 800-jarig Middelburg

Walcheren ADRZ stijgt voor derde jaar op rij in Ziekenhuis Top 100 Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes en Vlissingen staat op de 40e plaats in de AD Ziekenhuis Top 100. Het ziekenhuis scoort goed in algemene tevredenheid en tijd en aandacht van de specialist.