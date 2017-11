Domburg herdenkt bevrijding en oorlogsslachtoffers

Naast vertegenwoordigers van de gemeente, stadsraad, het comité en scholieren was ook voormalig verzetslid Jaap Rus (93) uit Goes aanwezig.

Rus (foto) was lid van de Ordedienst, hielp onderduikers en verrichte spionagewerk. Door de Duitsers werd hij tewerkgesteld bij bouworganisatie Todt in Westkapelle en bracht ondertussen de verdedigingswerken aldaar in kaart.

Bij de herdenking waren meer ouderen aanwezig, die de oorlog nog mee hebben gemaakt, onder wie S. J. Wisse (85) uit Aagtekerke.

“Op de dag van de invasie werd Aagtekerke veel gebombardeerd en beschoten daarom gingen mijn ouders met mij en mijn zus naar Domburg. Vader had ook nog een gewonde neef bij zich op een boerenkruiwagen. We verbleven met een man of veertig, onder wie enkele gewonden, in de fruitschuur van De Pagter toen het oorlogsschip Warspite en de kanonneerboot Roberts het dorp met granaten beschoten."

Doodsbang

Dat was een vergissing, want de granaten waren bedoeld voor de kustbatterijen in de duinen De Golf, links van de Hooge Hil, vertelt Wisse.

"De Britten hadden niet de kerktoren als oriëntatiepunt gekozen, maar per abuis de watertoren. Tijdens een geschutspauze ging ik naar buiten. Wat ik toen zag is niet te beschrijven. Overal lagen doden en gewonden. Huizen waren in puin geschoten en alles stond in brand.”

Wisse gaat nog elk jaar naar de herdenking en Ko de Korte (84) uit Vlissingen ook. De Korte vluchtte met zijn twee zussen en zijn ouders, die een kruidenierswinkel in de Scheldestraat in Vlissingen hadden, in 1942 naar zijn opa en oma aan de Brouwerijweg in Domburg.

“Bij De Golf stonden drie geschutsopstellingen. Toen mijn vader en ik daar vlakbij in een sloot lagen vlogen de bommen vlak over ons heen. We kwamen wel een centimeter of dertig los van de grond. We waren in Domburg toen het dorp in brand werd geschoten. Ik weet nog dat de vluchtende Duitsers doodsbang waren. Als jongen van elf kreeg ik nog geld van hen.”

Leerlingen

De leerlingen van groep acht van basisschool De Golfslag waren traditiegetrouw betrokken bij de herdenking. Muziekvereniging Apollo speelde de Last Post, waarna een minuut stilte in acht werd genomen.

A. Kemeling van het Comité Herdenking Domburgse Oorlogsslachtoffers 1940-1945 noemde de namen van de slachtoffers en er werden bloemstukken en bloemen neergelegd. Tot besluit werd het Wilhelmus gespeeld door Apollo.