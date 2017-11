Studenten Scalda en HZ worden groene ambassadeurs

Finding Roots daagt jongeren uit leiderschap te tonen voor een duurzame wereld. Maandag ging de tweede editie van dit jongerenproject van start in het Zeeuwse provinciehuis in Middelburg.

Finding Roots is een Zeeuws actieprogramma over leiderschap en duurzaamheid voor jonge professionals, dat hen helpt competenties te ontwikkelen die horen bij een duurzaamheidsambassadeur.

"De ervaring staat centraal, want dat is wat motiveert en verandering in gang zet", aldus Switch. Deze organisatie voert het project uit in samenwerking met de onderwijsinstellingen, de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de jongerendenktank Jouw Zeeland van de provincie Zeeland.

"Samen bedenken we positieve acties en volgen trainingen over authentiek leiderschap, duurzaamheid en de nieuwe economie. We adviseren bedrijven, bezoeken evenementen en debatteren in en buiten Zeeland. Deze ervaringen leiden tot concrete acties, adviezen en tips voor medestudenten, vrienden, docenten, professionals en politici."

Brandstof

Donderdag werken de nog prille ambassadeurs mee aan de energieopgave van de provincie Zeeland. De jongeren laten hun licht op dit complexe onderwerp schijnen. In drie sessies werken zij aan een eigen manifest.

Op donderdag 6 december presenteren de jongeren hun ideeën tijdens de Dag van de Energiedialoog in Middelburg.