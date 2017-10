Walcheren Vaker betalen in zomer, ’s winters goedkoper parkeren in Vlissingen In het nieuwe parkeerbeleid stelt het Vlissingse college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor het parkeertarief in de winter te verlagen naar 1,50 euro per uur. Voor de zomer willen b&w ook betaald parkeren op zondag instellen, behalve op koopzondag. Voor de Spuikom is het plan het betaald parkeren te verlengen tot 21.00 uur.