Zeelandia Middelburg zamelt geld in voor aangereden vader en zoon

De vader is trainer van JO7-2 en zijn zoontje speelt in dat elftal. Beiden raakten zwaargewond. De man wordt sindsdien in slaap gehouden en heeft zwaar hoofdletsel. Zijn zoontje is af en toe wakker, maar heeft net als zijn vader hersenletsel.

Vrienden van het tweetal zijn een inzamelactie begonnen voor het gezin, omdat de gevolgen van het ongeluk hoe dan ook ingrijpend zullen zijn. Er is inmiddels bijna 75.000 euro gedoneerd.

Zeelandia Middelburg sluit aan bij deze actie. "Er zijn bijvoorbeeld aanpassingen nodig in en rond het huis, in vervoersmiddelen, zorg, praktische zaken moeten worden geregeld en er is veel hulp nodig", schrijft de voetbalvereniging. "Wij willen hier met de vereniging ons steentje aan bijdragen."

Collectebus

Zeelandia Middelburg vraagt alle leden iets lekkers te maken, zoals een taart of cake, die de club vervolgens in het actieweekend verkoopt in het clubhuis. Ook staat er een collectebus op de bar.

Zaterdagochtend 4 november kunnen jeugdleden vlaggetjes versieren voor de kamer van de 6-jarige jongen in het ziekenhuis. Zondagmiddag 5 november gaan de spelers van het eerste elftal met de ballenjongens collecteren bij het publiek en in het sponsorhome. De vereniging zelf doneert ook een bedrag.