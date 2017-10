Renovatie schouwburg Middelburg aanbesteed binnen budget

De aanpak van Paree, voor de installatietechniek, en Bouwgroep Peters, voor de bouwwerkzaamheden, voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente en vallen binnen het budget.

"We zijn blij dat de kosten meevallen bij wat we geschat hebben", laat een woordvoerder van de gemeente Middelburg vrijdag weten. Hoe hoog die kosten zijn, wil de gemeente nog niet zeggen, omdat de aanbesteding nog niet helemaal afgerond is.

"Ook zijn we verheugd dat Bouwgroep Peters en Paree lokale bedrijven zijn en partijen die we hoog in het vaandel hebben staan."



Zowel de gemeente, eigenaar van het pand, als de exploitant van het theater, Frans Lievens zijn volgens Middelburg tevreden met de uitkomst van de aanbesteding. Er geldt volgens de wet nog wel een termijn van twintig dagen voordat de overeenkomst definitief wordt.

Als alles volgens verwachting verloopt, begint de renovatie in de tweede helft van november.

Camerabewaking

Tot de overeenkomsten met de hoofdaannemers gesloten zijn, is de gemeente verantwoordelijk voor de schouwburg. Middelburg stelt naar verwachting tot half november cameratoezicht in rond het gebouw. Daarnaast blijven bouwhekken staan en worden deuren extra dichtgezet.

Zo wil Middelburg de risico’s op vandalisme en brandstichting in deze periode tot de renovatie begint zoveel mogelijk beperken. "De politie surveilleert extra en we vragen omwonenden alert te zijn op verdachte situaties."

De afgelopen weken zijn de voorbereidende sloopwerkzaamheden voor de renovatie verricht. Dit werk is zo goed als klaar. "De werkzaamheden zijn volgens de planning en binnen het budget uitgevoerd."



Nu moet de gemeente de theatertechnische onderdelen voor de verbouwing nog aanbesteden. De uitkomst hiervan verwacht Middelburg uiterlijk in januari. Het gaat hierbij om zaken als de stoelen en toneelverlichting.