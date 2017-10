Asbest in staalgrit aangetroffen bij werven in Vlissingen

Het gaat om jachtenbouwer Amels - een dochterbedrijf - en om Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. Op alle circa vijftien locaties van de scheepsbouwer in Nederland wordt onderzocht of er witte asbest is gebruikt.

De medewerkers van Amels kregen aan de deur te horen dat ze niet naar hun werkplek konden, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant.

Het staalgrit is afkomstig van het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht en is aan meer dan honderd Nederlandse bedrijven geleverd. Vorige week werd bekend dat er asbest in het staalgrit zat. Het bedrijf heeft geadviseerd het grit niet te gebruiken en terug te sturen.

Afgelopen dinsdag werd er ook bij de Arsenaaltoren in Vlissingen vermoedelijk besmet staalgrit aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het personeel van Damen het werk weer kan hervatten. Ook bij andere bedrijven is de productie tijdelijk of deels stilgelegd.