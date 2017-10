Regenboogvlag wappert op Coming Out Day in Vlissingen

Wethouder Sem Stroosnijder (foto, rechts) en inwoners Sacha Vaucouleur (links) en Edgar Goossen (midden) lieten de vlag wapperen op het Stadhuisplein en bij het speciale regenboogzebrapad bij de bioscoop aan de Spuikomweg.

Coming Out Day vindt ieder jaar plaats op 11 oktober en besteedt aandacht aan het moment dat een homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender (LHBT) persoon openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.

Vereerd

"Ik ben vereerd dat ik de vlag mag hijsen", zei Sacha Vaucouleur (44) uit Vlissingen. "De vlag staat voor mij voor vrijheid. Ik mag zijn wie ik ben en daar ben ik trots op."

Vaucouleur wist altijd al dat hij homoseksueel is. "Ik heb me altijd geaccepteerd gevoeld door iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat er mensen zijn, zelfs van mijn leeftijd, die nog steeds stuntelen met uit de kast komen en dat vind ik triest", aldus de Vlissinger. "Ik hoop dat deze vlag hen helpt."

Aanmoediging

Er is steeds meer aandacht voor dit onderwerp, bijvoorbeeld op televisie, en dat vindt Vaucouleur goed voor de acceptatie. "Je wordt er nu meer mee geconfronteerd dan vroeger. Ook de vlag maakt mensen erop attent. En dat zet aan het denken."

Coming Out Day vond in 1988 voor het eerst plaats in de Verenigde Staten. Sinds 2009 wordt de dag ook in Nederland gehouden.