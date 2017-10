Foto's De Schelde uit collectie Dert te zien in Muzeeum

Ze hebben te maken met scheepswerf Koninklijke Maatschappij De Schelde.

Aanleiding voor de expositie is te de overdracht van de ongeveer 130.000 negatieven van de familie Dert aan het gemeentearchief in Vlissingen. Dankzij giften van meerdere organisaties en instellingen kon het archief de particuliere collectie deze zomer kopen. Ze had de afbeeldingen al een tijdje in bruikleen.

De foto's uit de collectie van Dert beslaan de periode van 1890 tot 1990. Het is de periode waarin de familie Dert een fotowinkel runde in het pand aan de Nieuwendijk waar nu Hotel Zilt is gevestigd. Drie generaties Dert hebben de foto’s gemaakt: Lo, Charles en Hans.

Zij kregen regelmatig opdrachten van de scheepswerf, die jaren nauw verbonden is geweest met de ontwikkelingen in de stad. "Vlissingen was de Schelde en de Schelde was Vlissingen", zegt het Muzeeum.

Interview

Naast de foto’s is een interview te zien met Hans Dert. Hij vertelt over zijn leven als ondernemer en fotograaf. Ook komen oud-medewerkers van de Schelde aan het woord.

De tentoonstelling in het Muzeeum is te zien tot en met 2 april volgend jaar. In deze periode worden tal van activiteiten georganiseerd.