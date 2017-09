Tijd voor MAX hele week vanuit Middelburg

Walcheren José van Egmond officieel geïnstalleerd als burgemeester Reimerswaal José van Egmond is donderdagavond in een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis in Kruiningen geïnstalleerd als burgemeester van Reimerswaal. "Ik sta te popelen om te beginnen", zei Van Egmond in haar eerste toespraak.