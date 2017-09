Politie betrapt drugshandelaar op heterdaad

Een motoragent reed vrijdagavond rond 23.45 uur door de Hobeinstraat in Vlissingen en zag daar een bekende drugshandelaar die zijn waren stond te verkopen. De motoragent wilde de man aanspreken, maar die rende er hard vandoor.

De agent zette de achtervolging in en op het Stadhuisplein kon hij de verdachte in onbalans brengen. De man kwam ten val en is aangehouden door de motoragent. Twee collega’s van de agent kwamen ter plaatse en hebben de 20-jarige man uit Eindhoven in de auto overgebracht naar het politiecellencomplex in Middelburg.

De man was in het bezit van meerdere zakjes met vermoedelijk cocaïne. Dat is in beslag genomen. De man zit nog vast en zal gehoord worden.