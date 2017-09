Vier mannen opgepakt na opvallend rijgedrag in Bergen op Zoom

Bij de aanhouding trof de politie bij de verdachten en in hun auto goederen aan die afkomstig zijn van woninginbraken in Zeeland. Hiermee komt een rechercheonderzoek naar woninginbraken in een stroomversnelling, laat de politie donderdag weten.

Sinds 12 augustus is er in zo’n tien Zeeuwse huizen ingebroken en zijn gelijktijdig ook auto’s gestolen. In eerste instantie ging het om vakantiewoningen in Domburg en Kamperland. Daarna zijn er ook woningen in Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp bezocht. Ook daar zijn auto’s meegenomen.



Dankzij oplettende burgers, parkeerwachters en de inzet van sociale media zijn volgens de politie vrijwel alle personenauto’s teruggevonden. Soms beschadigd of voorzien van een andere kentekenplaat.

Vanaf de start van deze inbraakgolf is de recherche intensief bezig geweest om de daders te vinden. Met de aanhouding van deze vier verdachten, in de leeftijd van achttien tot tweeëntwintig jaar, denkt de recherche een flinke stap te hebben gezet in het onderzoek.

Zeven woningen

Dinsdag hebben agenten zeven woningen in Vlissingen, Goes, Zierikzee en Oost-Souburg doorzocht. Hierbij zijn goederen gevonden die te herleiden zijn naar woninginbraken op Walcheren en de Bevelanden die vanaf augustus gepleegd zijn.

Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit. De vier verdachten zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Tijdens de doorzoeking in een woning in Vlissingen is nog een zeventienjarige jongen aangehouden die zich had onttrokken aan zijn plaatsing in een gesloten jeugdinrichting.