Langeweg bij Arnemuiden op de schop voor veiligheid

Het werk begint op 25 september en duurt naar verwachting tot 17 november.

De huidige fietspaden langs de Langeweg verkeren in slechte staat. ‘Ze zijn bovendien erg smal’, aldus de provincie Zeeland, beheerder van de weg.

‘Daardoor kunnen we bij gladheid niet strooien. Het gevolg is dat fietsers en bromfietsers in de winter regelmatig over de hoofdrijbaan rijden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.’ Met nieuwe fietspaden van 2,2 meter breed zijn die problemen volgens de provincie van de baan.

Ook de hoofdrijbaan wordt aangepakt. ‘Omdat er relatief weinig verkeer rijdt over de Langeweg, wordt het een erftoegangsweg.’ Op zo’n type weg geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur. ‘De weg wordt smaller en er komen plateaus om de gewenste snelheid af te dwingen.'

De hoofdrijbaan is nu nog 6,8 meter breed en dat wordt 5,5 meter. Er komt een berm van anderhalve meter breed tussen de hoofdrijbaan en het fietspad en die wordt deels verhard met doorgroeistenen.

Omleiding

Voor het werk wordt de Langeweg afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 25 september tot en met vrijdag 17 november. Bestemmingsverkeer kan wel passeren.

De omleidingsroute voor automobilisten loopt via de A58 en N254. ‘Hiermee zijn de bestemmingen richting Middelburg, Vlissingen en Goes goed te bereiken met een tijdverlies minder dan vijf minuten.’



Het fietspad komt aan één zijde zo snel mogelijk beschikbaar, aldus de provincie. ‘Hiermee zijn de woningen en Landwinkel drie weken na start van de werkzaamheden bereikbaar via een comfortabel en veilig fietspad.’