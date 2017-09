Betaald parkeren voor bezoekers ADRZ Vlissingen opnieuw ingevoerd

Het ziekenhuis benadrukt dat het een beslissing is van terreineigenaar Bethesda Vastgoed.

Het ADRZ heeft het parkeerterrein aan de Koudekerkseweg niet in bezit, maar huurt het slechts. Het parkeerterrein is gereed na de verbouwing. Bethesda heeft daarom besloten het betaald parkeren opnieuw in te voeren.

Het ADRZ is wel eigenaar van het parkeerterrein aan de ‘s-Gravenpolderseweg in Goes. Daar moeten bezoekers ook betalen.

Het gaat op beide terreinen om een bedrag van één euro per uur. De eerste dertig minuten zijn gratis. In Goes geldt een maximaal dagtarief van vier euro, in Vlissingen is dat vijf euro.