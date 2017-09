Finalisten verkiezing beste familiebedrijf van Zeeland bekend

De organisatie van de verkiezing ontvingen ruim tachtig nominaties. De drie finalisten zijn gekozen na beoordeling van verschillende criteria, zoals bedrijfshistorie, innovatie en strategie en visie.

De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt. Op maandag 2 oktober wordt in theater de Mythe in Goes de winnaar bekendgemaakt.

"De award is in het leven geroepen nadat bekend werd dat Zeeland het grootst aantal familiebedrijven van Nederland heeft en daarmee een belangrijke spil vormt voor de Zeeuwse economie", aldus de organisatie. In het verleden hebben Fraanje, Paree en Omoda (zie foto) de prijs in ontvangst mogen nemen.

Publieksstemmen

Dit jaar wordt de winnaar bepaald door een vakjury en publieksstemmen. De jury bestaat uit Wilhelm Verton (Omoda, winnaar vorig jaar), Roberto Floren (hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht ) en gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland. Ook het publiek kan een stem uitbrengen.

De organiserende partijen stellen gezamenlijk een prijzenpakket samen ter waarde van enkele duizenden euro’s. De bijeenkomst in de Mythe is voor iedereen gratis toegankelijk.