Sluizen in Zeeland tijdelijk gesloten door harde wind

Volgens Rijkswaterstaat konden ze niet bediend worden door de herfststorm.

Op de boulevard in Vlissingen was de storm woensdag goed zichtbaar. Door de harde wind en het tij kroop het water ver de glooiing op. Slechts een klein deel was nog maar te zien.

Zeeland gold woensdag code oranje volgens het KNMI. Vooral in de ochtend en middag waren er zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. In de namiddag en de avond is de kracht van de wind afgenomen.

Brabant

Ook de bruggen in Brabant bleven woensdag dicht. Het is niet bekend hoeveel hinder de scheepsvaart heeft ondervonden van de maatregel.

Voor vier provincies had het KNMI woensdag code oranje afgegeven. Vooral in de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Wadden- en IJsselmeergebied heeft de storm naar verwachting overlast veroorzaakt op de wegen en op het spoor.

Voor de rest van de provincies was code geel van kracht.

