Jort Kelder gespreksleider op vijftiende editie Oesterpartij in Middelburg

Onder het mom van 'Get in the ring' gaan verschillende sprekers in de Nieuwe Kerk met elkaar in discussie over het onderwerp energie en energietransitie.

Daarna geeft Bart Tommelein, vice-minister-president van Vlaanderen, zijn visie op het thema. De discussie in de boksring is het meest in het oog springende nieuwe onderdeel van het jaarlijkse evenement.

Op de Oesterpartij komen zeshonderd genodigden af. Zij worden in de Nieuwe Kerk bijgepraat over een bepaald thema en gaan vervolgens in het Abdijcomplex met elkaar in gesprek onder het genot van oesters en een drankje.

De organisatie is in handen van de Nationale Zeeuwse Oesterpartij.