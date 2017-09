LPV stelt vragen over geluidsoverlast After Summer Festival

Gemeenteraadslid John Dooms zegt dat veel omwonenden hebben geklaagd over 'ernstige geluidsoverlast'.

Ook lag er volgens hem op maandag nog steeds veel afval in de openbare ruimte dat van het evenement afkomstig was.

Dooms wil dat de kosten van het schoonmaken op de organisatie van het festival worden verhaald en vraagt hoe het zit met de vergunning. Hij wil weten of met de overlast rekening is gehouden in de vergunning of dat de organisatie in gebreke is gebleven.

Het After Summer Festival in de Machinefabriek was zaterdag met vijftienhonderd bezoekers uitverkocht. Er was buiten en binnen muziek, onder anderen van bekende namen als Dyna en Freddy Moreira.