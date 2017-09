Jazz by the Sea van start langs Walcherse kust

De organisatie is blij met het programma. Ze spreekt van meerdere grote namen. Zo treedt The Preservation Hall Jazzband op. Dit internationaal samengestelde orkest, de muzikanten komen uit Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië en Canada, staat onder leiding van saxofonist Jean Pierre ‘Manny’ Alessi.

Voor het optreden in Domburg is onder meer de Canadese trompettist Patrick Tevlin aan de bezetting toegevoegd. ‘Tevlin staat in eigen land te boek als een van de beste trompettisten’, laat de organisatie weten. ‘Hij treedt ook regelmatig op in New Orleans.’

The Juke Joints zorgen tijdens Jazz by the Sea voor een Zeeuws tintje. ‘Deze bluesformatie heeft in Zeeland

geen enkele introductie meer nodig, maar ook buiten onze provincie timmeren The Juke Joints ook aan de weg.

Tijdens Jazz by the Sea speelt de band vooral akoestisch.’

Uit Stockholm begroet Jazz by the Sea dit jaar Ladies Got The Blues. ‘Zeven dames die op geheel eigen wijze invulling geven aan de bluesmuziek en daar in eigen land al veel goede recensies mee oogstten. Nog niet eerder speelden ze in Nederland.’

Buitenland

Jazz by the Sea trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. ‘Het is nog een van de weinige

festivals in Nederland waar de oude stijl jazz centraal staat. Jazz by the Sea vindt dit jaar plaats van 14 tot en

met 17 september. Het festivalterrein met hoofdpodium is opgebouwd voor het Badhotel in Domburg.



