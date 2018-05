Horeca Middelburg mag door tot 3.00 uur

Het gaat om een proef. D66, GroenLinks en CDA dienden hiervoor maandagavond een motie in. Een meerderheid van de gemeenteraad was voor.

Tijdens de pilot mag na 2.00 uur niemand meer de cafés in, maar de gasten mogen nog wel een uurtje blijven. De drie partijen zeiden maandag dat onder ondernemers de behoefte bestaat om soepeler met de sluitingstijden om te gaan. Ze willen dat het college van burgemeester en wethouders de overlast en veiligheid tijdens de proef goed in de gaten houdt.

Verdelingsprobleem

In het licht van een memo van het college uit november is het besluit opvallend. Daarin zei het college van burgemeester en wethouders dat een latere sluitingstijd, met of zonder het eenrichtingsverkeer na tweeën, problemen zou geven voor de politie.

De horecazaken in Vlissingen sluiten namelijk ook om 3.00 uur. Hierdoor zou de politie met de huidige inzet een verdelingsprobleem krijgen. Er is niet genoeg mankracht om op beide plekken tegelijk aanwezig te zijn.

De proef wordt meegenomen in het actualiseren van het beleidsplan.