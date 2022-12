Dakgoot vat vlam door lichtkogel in Yerseke

Een lichtkogel is zaterdagavond in een dakgoot belandt aan de Langeville in Yerseke. De dakgoot vatte daarop vlam, maar de brandweer kreeg de brand snel onder controle.

Normaal gesproken worden lichtkogels alleen gebruikt voor schepen die in nood verkeren. Tijdens Oud en Nieuw worden in Yerseke ook lichtkogels afgeschoten. Dit gaat normaal gesproken goed, maar brengt wel een risico met zich mee. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

