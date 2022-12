Fors meer verkeersdoden in regio: ‘Verschrikkelijk, we kunnen niet zo doorgaan’

In het Zeeuwse verkeer zijn dit jaar, tot en met vrijdag, 22 mensen om het leven gekomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021 en het grootste aantal sinds 2014.

"22 verkeersdoden... dat is gewoon verschrikkelijk", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Ik vind dat heel erg. Zeker voor de nabestaanden, want zij blijven niet alleen met heel veel verdriet achter, maar ook met veel vragen: hoe heeft het kunnen gebeuren?"

"Als ik naar de cijfers kijk, dan kan ik maar één conclusie trekken: er moet in 2023 nóg meer aandacht komen voor verkeersveiligheid. Het roer moet echt om. We zullen met z'n allen moeten gaan beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het verkeer."

Veel jonge slachtoffers

Van der Maas is vooral geschokt door het aantal jonge bestuurders dat dit jaar het leven liet in het verkeer. "Zeven van de 22 slachtoffers zijn 23 jaar of jonger. Dat vind ik aangrijpend. Zo veel jonge levens, dat vraagt om extra aandacht voor deze doelgroep. We moeten beginnende bestuurders helpen om veilig door het verkeer te komen."

Wat de gedeputeerde ook opvalt, zijn de vele eenzijdige ongevallen. In totaal tien mensen kwamen om het leven doordat ze tegen een boom botsten of in een sloot belandden, zonder dat er andere weggebruikers bij betrokken waren. "Dat roept toch vragen op. Was het gedrag? Had te maken met concentratie? Zou het te voorkomen zijn geweest?"

Aanvullende maatregelen zijn nodig

Ook landelijk is het aantal ernstige ongevallen weer aan het toenemen. Van der Maas heeft daar recent over gesproken met minister Mark Harbers. "Zonder aanvullende maatregelen gaan we er niet komen", concludeert de gedeputeerde. "Het urgentiebesef moet omhoog. We wilden in 2030 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, maar als we zo doorgaan, krijgen we een stijging."

De gedeputeerde benadrukt dat er geen pasklare oplossing is. In elk geval wil hij dat de politie weer vaker gaat controleren. "Ik weet dat die onderbezet is, maar handhaving is een onmisbare schakel als het gaat om verkeersveiligheid. Je kunt veel doen met flexibele flitspalen en meer trajectcontroles."

Minder inzetten op infrastructuur

Daarnaast vindt Van der Maas dat er nog meer moet worden ingezet op educatie en voorlichting. "Onderzoeken laten zien dat 95 procent van de ongevallen komt door menselijk gedrag. Dat betekent dat we wat mij betreft de komende jaren minder inzetten op infrastructuur - zoals een kruispunt veranderen in een rotonde of de aanleg van een vrijliggend fietspad - maar veel meer op de gedragskant. We moeten geconcentreerder achter het stuur zitten. Ik zeg niet dat alles kan worden voorkomen, maar je moet ergens beginnen. We kunnen niet zo doorgaan."