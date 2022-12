Lagere straf voor Souburgse brandstichter

B. kreeg deze veroordeling voor twee keer een brandstichting en de diefstal van een fiets. Eind maart lag B. in bed te roken. Hij leed aan psychoses, had het nodige aan verdovende middelen en drank op en piekte de nog brandende peuken weg. Het dekbed vatte vlam en binnen de kortste kleren stond zijn woning in lichterlaaie. Hij ontvluchtte zijn woning, pakte bij de buren een jerrycan en stak die ook in brand.