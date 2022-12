Het ongeluk gebeurde rond 10.50 uur op de Drierikweg bij Oudelande. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een lantaarnpaal aan. Door de klap brak de lantaarnpaal doormidden en belandde de auto op de zijkant. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om de vrouw uit de auto te bevrijden. Daarna is ze onderzocht door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.