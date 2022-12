ProRail: hou rekening met werkzaamheden aan het spoor

Spoorwegbeheerder ProRail schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat 2023 een moeilijk jaar wordt. "Er was al sprake van schaarste aan mensen en materialen en recent is daar een grote onzekerheid bij gekomen, naar aanleiding van het internationale oorlogsconflict in Oekraïne." Dat zorgt voor fikse prijsstijgingen en onzekerheid in de levering van materialen.