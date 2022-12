Het ongeluk gebeurde kort na 15.00 op de rijbaan tussen het tolplein en de Westerscheldetunnel. De auto reed in de rechterberm, vloog over de kop en kwam tegen de vangrail aan de andere zijde van de rijbaan tot stilstand. De politie kwam snel ter plaatse en zette de linkerrijstrook af terwijl het ambulancepersoneel zich ontfermde over de gewonde. De gewonde bestuurder bleek niet mee te hoeven naar het ziekenhuis. De auto is weggetakeld door een bergingsbedrijf.